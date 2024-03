BOURSE PUÉRICULTURE, VÊTEMENTS, JEUX ET JOUETS Faulquemont, dimanche 24 mars 2024.

BOURSE PUÉRICULTURE, VÊTEMENTS, JEUX ET JOUETS Faulquemont Moselle

Dimanche

Organisée par le Centre Social du Bas Steinbesch vente d’articles de puériculture, de vêtements adultes et enfants, de jeux et de jouets d’éveil. Possibilité de formule repas (sandwich, boisson et chips) à 5€, sur réservation uniquement.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-03-24 16:00:00

6 rue Paul Verlaine

Faulquemont 57380 Moselle Grand Est contact.csbassteinbesch@asbh.fr

L’événement BOURSE PUÉRICULTURE, VÊTEMENTS, JEUX ET JOUETS Faulquemont a été mis à jour le 2024-03-08 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE