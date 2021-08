Bourse – puériculture Pontarlier, 13 septembre 2021, Pontarlier.

Bourse – puériculture 2021-09-13 – 2021-09-17

Pontarlier Doubs

EUR 0 Vente publique mercredi de 15h à 19h et jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.

Organisée par l’Association des Familles de Pontarlier.

Seront en vente : landaus, mobilier, matériel et accessoires de puériculture, jeux d’éveil (0 à 1 an), porteurs, tricycles, draisiennes, sièges auto homologués, vêtements de 0 à 14 ans, chaussures enfants, vêtements de grossesse, livres enfants, déguisements…

Entrée libre.

association.familles.pontarlier@orange.fr

