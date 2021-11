Margon Margon Hérault, Margon BOURSE PUERICULTURE Margon Margon Catégories d’évènement: Hérault

Margon Hérault Margon Dimanche 5 décembre à Margon l’Association des Parents d’élèves, organises à la salle des fêtes de 9h à 13h, une vente d’articles de puériculture, vêtements enfants, jouets, livres. places limitées, emplacement 5€ . Contact 06 83 84 62 14.

Vente de sapins sur commande au 06 20 63 47 27 ou ape.margon34320margon@gmail.com. La livraison se fera le 5 décembre de 9hà 13h, sur la place du village. Tarif pour un sapin Norman : 25€ ou 32€ (en fonction de la taille), plus 5€ le pied. Dimanche 5 décembre à Margon l’Association des Parents d’élèves, organises à la salle des fêtes de 9h à 13h, une vente d’articles de puériculture, vêtements enfants, jouets, livres. places limitées, emplacement 5€ . Contact 06 83 84 62 14.

