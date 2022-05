Bourse Puériculture La Fouillade La Fouillade Catégories d’évènement: Aveyron

La Fouillade

Bourse Puériculture La Fouillade, 15 mai 2022, La Fouillade. Bourse Puériculture La Fouillade

2022-05-15 – 2022-05-15

La Fouillade Aveyron La Fouillade 4 EUR Réservation au 06 87 02 50 43 après 18h (jusqu’au 30 Avril). Jouets et vêtements d’enfants de 0 à 10 ans. Buvette, crêpes et gâteaux. Réservation au 06 87 02 50 43 après 18h (jusqu’au 30 Avril). OT Villefranche-Najac

La Fouillade

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, La Fouillade Autres Lieu La Fouillade Adresse Ville La Fouillade lieuville La Fouillade

La Fouillade La Fouillade https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-fouillade/

Bourse Puériculture La Fouillade 2022-05-15 was last modified: by Bourse Puériculture La Fouillade La Fouillade 15 mai 2022

La Fouillade