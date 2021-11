Bourse puériculture – Dimanche 5 décembre Gymnase Segusino, 5 décembre 2021, Saint-Jory.

Bourse puériculture – Dimanche 5 décembre

Gymnase Segusino, le dimanche 5 décembre à 09:00

**La Bourse aux Jouets et au Matériel de Puériculture de Saint-Jory** permet de donner une seconde vie aux jouets, vêtements et au matériel de puériculture, de ne pas jeter pour certains, de faire des économies pour d’autres, et de s’inscrire ainsi dans la lutte contre le gaspillage. Cette manifestation est organisée par le Relais petite enfance, le Lieu d’Accueil Enfants Parents et l’Espace d’Animations Centre Social de Saint-Jory. Elle se déroulera à la salle pluridisciplinaire du gymnase Ségusino de Saint-Jory le Dimanche 5 décembre de 9h00 à 17h00. Cette Bourse aux Jouets et au Matériel de Puériculture permet aux parents de **vendre les affaires de leurs enfants** devenues trop petites et, également, aux (futurs) **parents de faire quelques emplettes à petits prix**, que ce soit des vêtements, des jouets ou des jeux, mais aussi du matériel de puériculture. Plus précisément, seront acceptés à la vente : – Vêtements de grossesse – Matériel de puériculture : poussettes, baignoires, lits, mobilier… – Vêtements de 0 à 6 ans : layettes, pantalons, tee-shirts, shorts… – Jouets d’éveil/premier âge : trotteurs, jeux éducatifs, puzzles… – Tous les jouets et jeux de société d’occasion en bon état, complets et en état de marche. Les bulletins d’inscription sont à retirer au Relais petite enfance, sur le Lieu d’Accueil Enfants Parents ou à l’Espace d’Animations Centre Social de St Jory ou **voir ci dessous**

Sur inscription

Gymnase Segusino Avenue Segusino, 31790 Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne



2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T17:00:00