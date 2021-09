Bourse puériculture des Fourmis Martinotes Saint-Martin-du-Tertre, 3 septembre 2021, Saint-Martin-du-Tertre.

Bourse puériculture des Fourmis Martinotes 2021-09-03 – 2021-09-03

Saint-Martin-du-Tertre Yonne Saint-Martin-du-Tertre

EUR 3 3 Les Fourmis Martinotes organisent une bourse puériculture hiver à la salle des fêtes de Saint-Martin-du-Tertre.

Peuvent être déposés : vêtements de grossesse, vêtements de naissance à 3 ans, chaussures jusqu’au 26, mobilier, matériel, sièges auto, landaus, poussettes…

Tous ces articles devront être en bon état, nettoyés, repassés, non démodés et en état de marche.

Les dépôts se font le jeudi 2 septembre de 9h à 18h et le vendredi 3 septembre de 8h30 à 13h.

Une participation de 3 € la feuille de 20 articles sera demandée à chaque exposant.

Les ventes auront lieu le vendredi 3 septembre de 18h à 20h, le samedi 4 septembre de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30, et le dimanche 5 septembre de 10h à 12h15 et de 14h à 17h30.

La reprise des invendus se fera le mardi 7 septembre de 9h à 16h.

10% seront retenus sur les ventes. Les articles non repris le mardi soir seront acquis par l’association. Aucun manquant ne sera remboursé.

regine.caruana@orange.fr

