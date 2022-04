Bourse puériculture à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 2 EUR 2 La date limite d’inscription pour les exposants est fixée au 15 avril. L’APE Par’en’délire, des écoles de Castelnau-Montratier Sainte-Alauzie, organise une bourse aux vêtements, aux jouets et au matériel de puériculture.

Venez y faire un tour. +33 6 71 67 65 57 La date limite d’inscription pour les exposants est fixée au 15 avril. MarCuesBo

