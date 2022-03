BOURSE PHILATÉLIQUE ET MULTICOLLECTIONS Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

BOURSE PHILATÉLIQUE ET MULTICOLLECTIONS Sarrebourg, 20 mars 2022, Sarrebourg. BOURSE PHILATÉLIQUE ET MULTICOLLECTIONS rue des Berrichons et des Nivernais centre socioculturel Sarrebourg

2022-03-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00 rue des Berrichons et des Nivernais centre socioculturel

Sarrebourg Moselle Bourse philatélique et multicollections, dimanche 20 mars 2022 de 10h00 à 18h00, au centre socioculturel de Sarrebourg. Organisé par l’Amicale philatélique de Sarrebourg, cet événement donnera lieu à l’émission d’un timbre avec cachet 1er jour. On y trouvera également des cartes postales, billets de banque, télécartes, gravures, actions, pièces de monnaie et toutes les nouveautés en pièces de 2€ commémoratives. Entrée libre. Renseignements au 06 89 93 51 19. +33 6 89 93 51 19 Libre de droits – Qimono pour Pixabay

rue des Berrichons et des Nivernais centre socioculturel Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse rue des Berrichons et des Nivernais centre socioculturel Ville Sarrebourg lieuville rue des Berrichons et des Nivernais centre socioculturel Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

BOURSE PHILATÉLIQUE ET MULTICOLLECTIONS Sarrebourg 2022-03-20 was last modified: by BOURSE PHILATÉLIQUE ET MULTICOLLECTIONS Sarrebourg Sarrebourg 20 mars 2022 Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle