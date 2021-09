RoquemaureRoquemaure Roquemaure Roquemaure Gard, Roquemaure Bourse Petite enfance du Sou des écoles Roquemaure Roquemaure RoquemaureRoquemaure Catégories d’évènement: Gard

Roquemaure

Bourse Petite enfance du Sou des écoles Roquemaure Roquemaure, 10 octobre 2021, RoquemaureRoquemaure. Bourse Petite enfance du Sou des écoles 2021-10-10 – 2021-10-10 Salle des fêtes Route de Nîmes

Roquemaure Gard RoquemaureRoute de Nîmes Roquemaure Gard Roquemaure lesou-roquemaure@live.fr +33 4 66 90 54 34 https://www.roquemaure.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Roquemaure Autres Lieu Roquemaure Roquemaure Adresse Route de NîmesSalle des fêtes Route de Nîmes Ville RoquemaureRoquemaure lieuville 44.03461#4.76284