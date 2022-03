Bourse Multicollections Kembs Kembs Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kembs Haut-Rhin Kembs 21ème édition de cette exposition, celle-ci attire des collectionneurs et passionnés de tous genres pour exposer, échanger ou vendre jouets, cartes postales, aéromodélisme, miniatures sapeurs pompiers, pinces à sucres, minéraux, insectes…

