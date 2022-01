Bourse multicollections du Hobby’s Club de Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Bourse multicollections du Hobby’s Club de Saint-Quentin Saint-Quentin, 27 février 2022, Saint-Quentin. Bourse multicollections du Hobby’s Club de Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-02-27 09:00:00 – 2022-02-27 17:00:00

Saint-Quentin Aisne L’association de collectionneurs Le Hobby’s Club de Saint-Quentin organise chaque année deux bourses multicollections.

Les collections proposées suivent les modes et tendances actuelles : pin’s, capsules de champagne, Monnaie de Paris, timbres, dés à coudre, billets touristiques…

Le 1er rendez-vous 2022 aura lieu le dimanche 27 février de 9h à 17h en la salle de Verdun (boulevard de Verdun) à Saint-Quentin.

Pixabay

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin