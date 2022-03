Bourse multicollection Illzach, 24 avril 2022, Illzach.

Bourse multicollection Illzach

2022-04-24 – 2022-04-24

Illzach Haut-Rhin Illzach

Lors de cette bourse, vous pouvez trouver de nombreux stands marchands qui proposent des timbres-poste, cartes postales, monnaies et billets, trains électriques, plaques de muselets, pin’s, fèves, étiquettes vins et bières, jetons touristiques, trains miniatures, bandes dessinées, livres, peluches, Kinder et playmobil. Vous pouvez également découvrir une grande exposition sur le thème Napoléon Bonaparte.

+33 3 89 62 53 00

