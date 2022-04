Bourse moto Vouillé Vouillé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Vouillé

Bourse moto Vouillé, 30 avril 2022, Vouillé. Bourse moto Vouillé

2022-04-30 – 2022-05-01

Vouillé Deux-Sèvres Vouillé EUR Le collectif Potopistons accueille le 30 avril et le 1er mai la première bourse moto de l’année. De nombreux exposants seront présents à l’intérieur et à l’extérieur de la salle polyvalente de Vouillé. Ils proposeront les dernières nouveautés en matière de motos, des accessoires…

Le 30 avril à partir de 19h, soirée spéciale avec le groupe Poter de Tours, pour des reprises rock des années 70 à 90. Restauration disponible sur place.

