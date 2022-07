Bourse Moto et 2 Roues Motorisés

2022-08-27 10:00:00 – 2022-08-27 22:00:00 La commune de Livry-Louvercy organise sa première Bourse Moto et 2 Roues Motorisés. Lots à gagner.

Restauration sur place.

Concert gratuit à partir de 18h. Evénement organisé par l'association Familles Rurales de Livry-Louvercy.

