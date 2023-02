Bourse modèles réduits trains – autos – jouets, 12 mars 2023, Hermanville-sur-Mer .

Bourse modèles réduits trains – autos – jouets

Salle “La ferme” Hermanville-sur-Mer Calvados

2023-03-12 09:00:00 – 2023-03-12 17:00:00

Hermanville-sur-Mer

Calvados

Le Modélisme Naval et Modélisme Ferroviaire d’Hermanville-sur-Mer organise sa première bourse de modèles réduits.

Le MNH organise déjà depuis quinze sa “fête du modélisme”, qui a lieu tous les 2 ans, au mois de juillet et étend désormais son activité avec cette bourse de modèles réduits.

Plus d’infos ici.

+33 6 60 87 18 95 https://www.modelisme-naval-hermanville.fr/

Hermanville-sur-Mer

