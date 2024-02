BOURSE MINIATURES AUTOS ET TRAINS salle polyvalente Valff, dimanche 3 mars 2024.

BOURSE MINIATURES AUTOS ET TRAINS salle polyvalente Valff Dimanche 3 mars, 09h00

Rendez vous à la salle polyvalente de VALFF le 3 Mars 2024 de 9h à 16h.

Organisée par l’AMFPV cette bourse réunira plus de 35 exposants. Vous y trouverez des véhicules

miniatures de diverses échelles, des trains miniatures, et des éléments de décor.

Entrée 3€, gratuit pour les – de 12ans.

Bar et restauration sur place, repas de midi : bouchée à la reine-dessert-café au prix de 16 € sur

réservation avant le 27 février 2024 au 06.08.63.13.50 ou amfpv.al@gmail.com

salle polyvalente rue principale 67210 VALFF Valff 67210 Bas-Rhin