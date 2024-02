BOURSE MINÉRAUX ET FOSSILES Nailloux, dimanche 17 mars 2024.

BOURSE MINÉRAUX ET FOSSILES Nailloux Haute-Garonne

Événement annuel à Nailloux , cette bourse aux minéraux et fossiles est le grand rendez-vous estival entre les collectionneurs, le grand public et les professionnels.

Collectionneurs, passionnés ou simples curieux pourront admirer et acquérir ces merveilles de la nature, avec un large choix de pierres brutes (minéraux et cristaux), taillées (gemmes), fossiles, météorites.

C’est une immersion totale dans un monde fascinant, où l’émerveillement est garanti grâce à la diversité des pierres proposées sous toutes les formes et couleurs. Chaque minéral est unique et ses caractéristiques permettent d’en apprendre d’avantage sur la géologie de notre planète. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Rue Jules Ferry

Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie amfl31560@gmail.com

