Bourse Minéraux et fossiles Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Bourse Minéraux et fossiles Moulins, 12 mars 2022, Moulins. Bourse Minéraux et fossiles Route de Montilly Espace Villars Moulins

2022-03-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-13 18:00:00 18:00:00 Route de Montilly Espace Villars

Moulins Allier EUR 2 Exposition vente de minéraux, fossiles, pierres taillées en provenance des plus grands sites miniers européens et mondiaux. brunogilles03@yahoo.fr +33 6 77 64 09 30 Route de Montilly Espace Villars Moulins

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Route de Montilly Espace Villars Ville Moulins lieuville Route de Montilly Espace Villars Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Bourse Minéraux et fossiles Moulins 2022-03-12 was last modified: by Bourse Minéraux et fossiles Moulins Moulins 12 mars 2022 Allier moulins

Moulins Allier