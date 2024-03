BOURSE MINÉRALOGIE ET FOSSILES Clermont-l’Hérault, samedi 3 août 2024.

Découvrez les minéraux et les fossiles de l’Hérault, du Gard et de l’Aveyron durant le 10ème salon de la bourse minéralogie et fossiles.

Organiser par le Groupe Minéralogique Clermontois.

Gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 09:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

16 Boulevard Paul Bert

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

L’événement BOURSE MINÉRALOGIE ET FOSSILES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2024-03-11 par OT DU CLERMONTAIS