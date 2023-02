Bourse militaria, 19 février 2023, Mazières-en-Gâtine .

Bourse militaria

Place des Marronniers Mazières-en-Gâtine Deux-Sevres

2023-02-19 08:30:00 – 2023-02-19 17:00:00

Mazières-en-Gâtine

Deux-Sevres

L’association MVCG 86 organise sa 17e Bourse militaria dimanche 19 février, de 8 h 30 à

17 h, à la salle des fêtes, place des Marronniers, à Mazières-En-Gâtine. Vêtements, casques, médailles, insignes et autres articles militaires…

Exposants professionnels et particuliers.

Petite restauration sur place.

Entrée 3 € ; informations et réservations au 06.79.03.30.90.

+33 6 79 03 30 90 L’association MVCG 86

MVCG 86

Mazières-en-Gâtine

