2022-05-31 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-31 17:00:00 17:00:00 Salle omnisport Rue du Moulin Odo

Grandcamp-Maisy Calvados Bourse aux antiquités militaires organisée par l’Association Côtés Terre et Mer dans le cadre du D-Day Festival Normandy 2022. Bourse militaire annuelle à l’intérieur et à l’extérieur du gymnase Restauration sur place pour les exposants, inscription obligatoire avant la manifestation.

Exposants, contactez-nous ! Association Côtés Terre et Mer

