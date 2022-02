Bourse maman-bébé Bitschwiller-lès-Thann, 6 mars 2022, Bitschwiller-lès-Thann. Bourse maman-bébé Bitschwiller-lès-Thann

2022-03-06 08:30:00 – 2022-03-06 13:00:00

L'association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Bitschwiller les Thann organise sa 14ème bourse aux vêtements d'enfants, jouets et articles de puériculture. Une buvette sera tenue par les membres de l'association. Ventes de vêtements de 0-16 ans, affaires de puériculture , jeux et jouets. Nombres de places limitées. Petite restauration sur place. +33 3 89 48 58 52

