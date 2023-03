Bourse jouets et vêtements Bazoches-au-Houlme Bazoches-au-Houlme Catégories d’Évènement: Bazoches-au-Houlme

Orne Bazoches-au-Houlme 3€ la table (1,20 m)

2 tables max / réservation

Installation à partir de 7 h

Entrée gratuite pour les visiteurs

