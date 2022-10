Bourse jouets et puericulture Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse Catégorie d’évènement: Bogny-sur-Meuse

2022-11-19 – 2022-11-19 Bogny-sur-Meuse Ardennes Cosec de Levrezy Rue de la vallée Bogny-sur-Meuse Une bourse aux jouets et accessoires de puériculture est organisée par l’APE Les P’tits d’Aymon le samedi 19 novembre au cosec de Levrezy(rue de la Vallée) de 8h30 à 17h. Buvette et restauration sur place. Pour les exposants : Réservation par téléphone : 07 83 39 41 32 (du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 20h) Fin des réservation le mercredi 16 novembre 2022. 2€ la table (1m20) 1.50€ le mètre sans table. +33 7 83 39 41 32 Bogny-sur-Meuse

