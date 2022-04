Bourse Jeunes Voyageurs – Rencontre avec le lauréat 2022 Dix (Le) Maison de Quartier Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2022-05-10

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Adultes Souhaitant promouvoir l’esprit de découverte, de rencontre et de partage qui anime les voyageurs et parcourt l’oeuvre de Jules Verne, le Musée Jules Verne et l’association Aventure du bout du monde / ABM Nantes attribuent chaque année une Bourse Jeunes Voyageurs.Venez rencontrer Clément Hervé, lauréat de la Bourse Jeunes Voyageurs 2022 et partager l’expérience de voyagede Valentin Chapalain, lauréat 2018 et auteur du livre L’Appel du Grand Nørd. Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com

