Cette bourse est attribuée à un.e jeune scénariste (ou à une équipe d’auteur.e.s : scénariste et dialoguiste, co-scénaristes, co- dialoguistes) proposant un projet de scénario pour la télévision ou les plateformes (unitaire, sitcom, série, mini-série, short). Elle permet au(x) lauréat.e(s) de développer le scénario définitif d’un unitaire. Dans les autres cas, cette bourse devra permettre de développer la bible définitive et le scénario définitif du pilote. **Dates** : candidater avant le 4 Juin 2022 **Pour qui ?** Scénaristes de moins de 35 ans, accompagnés. Prérequis d’expérience : Le candidat doit déjà avoir obtenu un contrat d’écriture avec un producteur pour un précédent projet de fiction que le projet ait abouti ou non. **Quel format ?** Unitaire, sitcom, série, mini-série, short. **Quel Prix ?** Dotation de 15000€

Dossier à établir sur le site de la fondation.

