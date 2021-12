Bergheim Bergheim Bergheim, Haut-Rhin Bourse internationale de jouets et trains miniatures Bergheim Bergheim Catégories d’évènement: Bergheim

2022-01-30 09:30:00 – 2022-01-30 17:30:00

Bergheim Haut-Rhin Bergheim EUR Amateurs et collectionneurs de jouets et de trains miniatures, plongez dans vos souvenirs d’enfance et chinez des modèles anciens et neufs à l’occasion de cette bourse internationale. Bourse internationale pour tous les amateurs et collectionneurs de jouets et de trains miniatures. +33 6 70 83 75 40 Amateurs et collectionneurs de jouets et de trains miniatures, plongez dans vos souvenirs d’enfance et chinez des modèles anciens et neufs à l’occasion de cette bourse internationale. Bergheim

