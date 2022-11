Bourse Hiver • MJC

Du 5 au 12 décembre, venez déposer, vendre et/ou acheter vos vêtements pour la saison automnale et hivernale, – Dépôt :

Lundi 05/12 : 14h-18h30

Mardi 06/12 : 9h-18h30 – Vente:

Mercredi 07/12 : 9h-18h30

Jeudi 08/12 : 9h-18h – Retrait :

Lundi 12/12 : de 14h-18h30 CONDITIONS DE DÉPÔTS/VENTES/ ACHATS

– 20 articles maximum par personne physiquement présente

– Pas de puériculture

– Les articles doivent être propres, en bon état et à des prix raisonnables

– Les étiquettes cartonnées doivent être cousues solidement (format 5*10cm), avec descriptif, prix et taille

– Les lots (maximum 3 articles)doivent être cousus ensemble

– Une retenue de 10% sera faite sur les ventes

– Une participation de 0.50 € pour les achats sera demandée

