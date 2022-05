Bourse gratuite d’échange de plants, graines Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Trie-sur-Baïse

Bourse gratuite d’échange de plants, graines Trie-sur-Baïse, 15 mai 2022, Trie-sur-Baïse. Bourse gratuite d’échange de plants, graines TRIE-SUR-BAISE Halle Place des Carmes Trie-sur-Baïse

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 TRIE-SUR-BAISE Halle Place des Carmes

Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées Trie-sur-Baïse 12h30 Pique-Nique

13h30 Installation

14h-17h Echanges (table non fournie), exposition TRIE-SUR-BAISE Halle Place des Carmes Trie-sur-Baïse

dernière mise à jour : 2022-05-09 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Trie-sur-Baïse Autres Lieu Trie-sur-Baïse Adresse TRIE-SUR-BAISE Halle Place des Carmes Ville Trie-sur-Baïse lieuville TRIE-SUR-BAISE Halle Place des Carmes Trie-sur-Baïse Departement Hautes-Pyrénées

Bourse gratuite d’échange de plants, graines Trie-sur-Baïse 2022-05-15 was last modified: by Bourse gratuite d’échange de plants, graines Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse 15 mai 2022 Hautes-Pyrénées Trie-sur-Baïse

Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées