Cusset Cusset Allier, Cusset Bourse Geek Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Bourse Geek Cusset, 25 septembre 2021, Cusset. Bourse Geek 2021-09-25 – 2021-09-25

Cusset Allier Dans le cadre du festival Venez buller à Cusset,

une bourse du geek est organisée avec bandes

dessinées, mangas, comics, figurines, consoles, jeux

vidéos et jeux de société. pij@vichy-communaute.fr +33 4 70 31 05 27 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Ville Cusset lieuville 46.13221#3.45687