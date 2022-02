BOURSE FERROVIAIRE ET MODELES REDUITS Badonviller Badonviller Catégories d’évènement: Badonviller

BOURSE FERROVIAIRE ET MODELES REDUITS
Rue de l'Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller

2022-03-13

Badonviller Meurthe-et-Moselle Badonviller 2.5 EUR Bourse d’échange et exposition organisées par l’Association de Modélisme du Piémont Vosgien de Badonviller sur le thème des trains, voitures radiocommandées, bateaux, avions…

De nombreuses animations sont prévues tout le week-end. Buvette et petite restauration sur place. clubampv@gmail.com +33 7 49 25 00 20 AMPV

