Bourse-Exposition internationale des minéraux et fossiles Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse Catégorie d’évènement: Bogny-sur-Meuse

Bourse-Exposition internationale des minéraux et fossiles Bogny-sur-Meuse, 15 octobre 2022, Bogny-sur-Meuse. Bourse-Exposition internationale des minéraux et fossiles Cosec Bogny-sur-Meuse

2022-10-15 – 2022-10-16

Cosec Bogny-sur-Meuse 08120 Bogny-sur-Meuse 38ème exposition internationale Minéraux et Fossiles gemmes, pierres taillées de 9h à 18h non-stopDe l’animation gratuiteDes démonstrations d’orpaillage30 exposants professionnels présents durant les deux jours.Des milliers de minéraux et de fossiles de toute la planète.Contact : 06.87.04.23.87 a-m-p-b.association@wanadoo.fr Cosec Bogny-sur-Meuse

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégorie d’évènement: Bogny-sur-Meuse Autres Lieu Bogny-sur-Meuse Adresse Cosec Ville Bogny-sur-Meuse lieuville Cosec Bogny-sur-Meuse

Bourse-Exposition internationale des minéraux et fossiles Bogny-sur-Meuse 2022-10-15 was last modified: by Bourse-Exposition internationale des minéraux et fossiles Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse 15 octobre 2022

Bogny-sur-Meuse