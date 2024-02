Bourse expo auto moto velo ancien Sainte-Florence, dimanche 26 mai 2024.

5ème Edition de la Rando Vélo Vintage ainsi que de la Bourse Expo Auto Moto Vélo Anciens. Pensez à réserver emplacements et repas (traiteur à 18€). Parking. Buvette et petite restauration Toilettes et commodités seront à disposition . Animation sur la journée groupe Hot Small Club Swing , jazz manouche etc… expo auto moto velo ancien et rando vélo vintage stands vintage, artisanat, création ( autour du vélo) emplacement gratuit

infos 06 31 93 18 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Sainte-Florence 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine blanchard.laetitia33@orange.fr

