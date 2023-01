BOURSE ET EXPOSITION D’OISEAUX Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH Freyming-Merlebach Catégories d’Évènement: Freyming-Merlebach

2023-03-26 14:00:00 – 2023-03-26 18:00:00 Freyming-Merlebach

Moselle Freyming-Merlebach 1.5 EUR Bourse et exposition d’oiseaux organisée par l’association Le Chanteur Fidèle. Un café vous est offert pour tout achat de billet d’entrée. se.palmas@laposte.net +33 3 87 00 22 68 David Clode UNSPLASH

