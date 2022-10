Bourse et exposition d’oiseaux à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Aisne 1 Passion Oiseaux Club organise une bourse et une exposition d’oiseaux à la salle de Verdun à Saint-Quentin les samedi 22 et dimanche 23 octobre de 10h à 17h.

Entrée : 1€/personne.

Gratuit pour les moins de 12 ans. passionoiseauxclub@yahoo.fr https://passion-oiseaux-club.skyrock.com/ Saint-Quentin

