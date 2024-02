Bourse enfance et puériculture Rodez, samedi 9 mars 2024.

Cette bourse de printemps est organisée, dans le souci d’une économie durable, afin que les parents souhaitant se séparer de matériel ou de vêtements d’enfant, et ceux désirant s’équiper puissent le faire dans les meilleurs conditions

L’Association Familiale Laïque (A.F.L) du secteur de Rodez organise une BOURSE ENFANCE de vêtements d’enfants (0 16 ans), de matériel de puériculture et autres équipements. L’entrée est libre et gratuite pour toutes les personnes acheteuses Les personnes souhaitant tenir un stand individuel s’acquitteront de l’adhésion annuelle à l’association (10€) et s’inscriront par téléphone (06.33.34.67.71) ou mail (afl.rodez12@gmail.com). EUR.

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Boulevard du 122° régiment d’infanterie

Rodez 12000 Aveyron Occitanie afl.rodez12@gmail.com

