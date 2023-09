Exposition « The Ballad » de Caroline Mesquita Bourse du Travail Valence, 15 septembre 2023, Valence.

La pratique sculpturale de Caroline Mesquita mêle la matérialité du cuivre et du laiton – qu’elle altère, peint ou oxyde – à l’allégresse du théâtre et de la performance..

2023-09-15 fin : 2023-11-05 . .

Bourse du Travail Place de la Pierre

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Caroline Mesquita?s sculptural practice blends the materiality of copper and brass – which she alters, paints or oxidizes – with the joy of theater and performance.

La práctica escultórica de Caroline Mesquita combina la materialidad del cobre y el latón -que altera, pinta u oxida- con la alegría del teatro y la performance.

Caroline Mesquitas bildhauerische Praxis vermischt die Materialität von Kupfer und Messing – das sie verändert, bemalt oder oxidiert – mit der Fröhlichkeit des Theaters und der Performance.

