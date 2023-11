Exposition d’arts en Pays Morcenais Bourse du travail Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’Évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle Exposition d’arts en Pays Morcenais Bourse du travail Morcenx-la-Nouvelle, 16 décembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle. Morcenx-la-Nouvelle,Landes Organisée par l’association Arts de la Haute Lande.

Exposition des adhérents : aquarelle, peinture à l’huile, peinture sur soie, loisirs créatifs.

Entrée libre.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Bourse du travail

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Arts de la Haute Lande association.

Members’ exhibition: watercolor, oil painting, silk painting, creative hobbies.

Free admission Organizado por la asociación Arts de la Haute Lande.

Exposición de los socios: acuarela, óleo, pintura sobre seda, aficiones creativas.

Entrada gratuita Organisiert vom Verein Arts de la Haute Lande.

Ausstellung der Mitglieder: Aquarell, Ölmalerei, Seidenmalerei, kreative Hobbys.

