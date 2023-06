Soirée solidarité Afrique Bourse du travail Morcenx-la-Nouvelle, 9 juin 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

18h15 : Projection – débat Dragos Ouédraogo, réalisateur – Film « Keibayna, femmes du Burkina Faso » 10′ Place et rôle des femmes au Burkina Faso entre tradition et modernité

19h30 : L’ École des Amis du Monde : contexte actuel

20h30 : Apéro-tapas 8€ (gratuit pour les enfants) Animation gasconne.

2023-06-09

Bourse du travail

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



6:15 pm: Screening – discussion Dragos Ouédraogo, director – Film « Keibayna, femmes du Burkina Faso » 10′ Place and role of women in Burkina Faso between tradition and modernity

7:30pm: Friends of the World School: current context

8:30pm: Apéro-tapas 8? (free for children) Gascon entertainment

18.15 h: Proyección – debate Dragos Ouédraogo, director – Película « Keibayna, femmes du Burkina Faso » 10′ Lugar y papel de la mujer en Burkina Faso entre tradición y modernidad

19.30 h: La Escuela de los Amigos del Mundo: contexto actual

20.30 h: Apéro-tapas 8? (gratuito para los niños) Animación gascona

18.15 Uhr: Filmvorführung – Diskussion Dragos Ouédraogo, Regisseur – Film « Keibayna, femmes du Burkina Faso » 10′ Stellung und Rolle der Frauen in Burkina Faso zwischen Tradition und Moderne

19.30 Uhr: Die Schule der Freunde der Welt: aktueller Kontext

20.30 Uhr: Apéro-tapas 8? (Kinder gratis) Animation aus der Gascogne

