Grande finale du festival les lions du rire avec les 10 humoristes finalistes qualifiés parmi + 100 candidats. Venez rugir de rire pour la 8ème édition du Festival les lions du rire, dans laquelle vous allez découvrir 10 prodiges humoristes. Les humoristes artistes Smaïn (parrain du festival) et Booder (Président du jury) seront également présents. Chaque jeune talent va tenter de remporter les 2000Euros de prix ( 1000Euros de prix du jury , et 1000Euros de prix du public). Les 2000 personnes de la salle Bourse du travail, auront la chance de voter en direct et élire le gagnant du prix du public, en votant sur place, via une application et en direct, pour votre artiste préféré. Présentation : Farid Nasri et Camille Bernard

