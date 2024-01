LES HUMORISTES DE FRANCE INTER BOURSE DU TRAVAIL Lyon, 23 juin 2024, Lyon.

France Inter et Christophe Meilland présentent : Ils sont Tyranniques mais Généreux. Ils sont Suffisants mais Attachants…Ils sont Donneurs de Leçons mais Bienveillants.Ils sont Engagés et surtout drôles ! Ils , ce sont les humoristes de France Inter qui font rire tous les jours des millions d’auditeurs.France Inter a décidé de réunir quelques-uns de ses talents à l’antenne et de partir en tournée à travers la France.En chef d’orchestre, Daniel Morin réunira sur scène, pour un spectacle original, quelques uns de ses collègues humoristes de France Inter, pour un spectacle qui s’annonce hors normes. Parce que, rappelons-le, On ne plaisante pas avec l’humour.

Tarif : 36.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-06-23 à 16:30

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69