ILYES DJADEL BOURSE DU TRAVAIL Lyon, dimanche 19 mai 2024.

Après un parcours scolaire chaotique et des millions de vues sur les réseaux sociaux, le dernier né du Jamel Comedy Club débarque sur scène.De la cité au lycée catholique, il vous raconte tout !Ses passages très remarqués dans les comedy clubs parisiens lui permettront de travailler aux côtés des plus grands, notamment Kev Adams, avec qui il partira en tournée dans les plus grandes salles de France.

Tarif : 17.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-05-19 à 17:00

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69