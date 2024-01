FESTIVAL LES LIONS DU RIRE – FESTIVAL LES LIONS DU RIRE – FINALE BOURSE DU TRAVAIL Lyon, samedi 18 mai 2024.

Grande finale du festival Les Lions du rire avec les 10 humoristes finalistes qualifiés parmi plus de 100 candidats.Venez rugir de rire pour la 9ème édition du Festival Les Lions du rire, dans laquelle vous allez découvrir 10 prodiges humoristes.L’humoriste Smaïn (parrain du festival) sera présent et président du jury, avec des invités surprises.Chaque jeune talent va tenter de remporter les 2 000 Euros de prix (1000 Euros de prix du jury, et 1000 Euros de prix du public).Les 2 000 personnes de la salle Bourse du travail auront la chance de voter en direct et élire le gagnant du prix du public, en votant sur place, via une application et en direct, pour son artiste préféré.Chaque place réservée donne la chance à chaque personne présente dans la salle de gagner un voyage pour 2 personnes dans l’océan indien, offert par Corsair (île de la Réunion ou bien îles Maldives).Un concours de grimace aura lieu à l’entrée via une Tcheezbox qui vous offrira les clichés imprimés sur place.

Tarif : 17.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:30

Réservez votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69