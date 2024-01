TRISTAN LOPIN BOURSE DU TRAVAIL Lyon, vendredi 12 avril 2024.

Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus personnel mais aussi de plus engagé… »J’ai tout de suite pensé au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon et des gens qui portent des Birkenstocks… Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a commencé à écrire !PS : ce spectacle a été en parti écrit en confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu.

Tarif : 32.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69