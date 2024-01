LE GANG DES CHIEUSES BOURSE DU TRAVAIL Lyon Catégorie d’Évènement: Lyon LE GANG DES CHIEUSES BOURSE DU TRAVAIL Lyon, 23 mars 2024, Lyon. Vous aussi vous êtes une chieuse ?L’une est célibataire endurcie. L’autre n’arrive pas à tenir un couple. La première est spirituelle. La seconde cartésienne. Tout les oppose et pourtant… A elles deux, elles forment le gang des chieuses. Par choix ou par maladresse, découvrez pourquoi il est important de le rester… ou pas.

Tarif : 19.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 18:00 Réservez votre billet ici BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69 Détails Catégorie d’Évènement: Lyon Autres Code postal 69003 Lieu BOURSE DU TRAVAIL Adresse 205, PLACE GUICHARD Ville Lyon Departement 69 Lieu Ville BOURSE DU TRAVAIL Lyon Latitude 45.757962 Longitude 4.851808 latitude longitude 45.757962;4.851808

