VINCENT DEDIENNE BOURSE DU TRAVAIL Lyon, 15 mars 2024, Lyon.

VINCENT DEDIENNEUn soir de gala« C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie…Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux. »Vincent. P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.Durée : 90 minutes environ. Public : Tous publicsAuteurs : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté,Mise en scène : Vincent Dedienne et Juliette Chaigneau Scénographie : Lucie JoliotCréation lumière : Kelig Le BarsChorégraphie : Yan Raballand

Tarif : 29.60 – 41.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:00

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69