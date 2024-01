NOEMIE DE LATTRE BOURSE DU TRAVAIL Lyon, 13 mars 2024, Lyon.

Après avoir interrogé le féminisme et la condition des femmes dans « Féministe pour Homme », son seule-en-scène drôle et engagé (nommé aux Molières 2020), Noémie de Lattre s’intéresse cette fois au couple, à l’amour, au sexe… sujets à la fois intimes et universels, qu’elle aborde par le prisme post #MeToo.Comment les hommes vont-ils trouver leur chemin vers une masculinité heureuse et bienveillante ?Comment les femmes vont-elles réussir à être fortes et épanouies tout en étant parfois désespérément attirées par les bad boys ?Comment Noémie de Lattre peut-elle se battre en public pour les droits des femmes tout en aimant se faire claquer les fesses en privé ?Dans « L’harmonie des genres », Noémie de Lattre se pose toutes ces questions parfois en parlant, parfois en slamant ou en rappant, et parfois en chantant !1h30 pendant lesquelles on regarde le monde autrement, on l’écoute aussi, on réfléchit, on rit souvent, on pleure un peu, on est ensemble toujours, en harmonie plus que jamais, et à la fin on fait la fête !

Tarif : 36.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69