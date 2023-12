MANU PAYET BOURSE DU TRAVAIL Lyon, 11 février 2024, Lyon.

Suite à une erreur de planning, complètement indépendante de la volonté de l’artiste, nous sommes contraints de déplacer le spectacle de MANU PAYET prévu à la Bourse du Travail le Samedi 10 Février 2024 à 20h au Dimanche 11 Février 2024 à 17h.Les billets pour le Samedi 10 Février 2024 à 20h restent valables pour le Dimanche 11 Février 2024 à 17h. Remboursements jusqu’au 31/08/2023.MANU PAYETNOUVEAU SPECTACLEAvec Canal , Le Parisien et KonbiniManu Payet est de retour avec un nouveau spectacle !Moins de trois ans apre`s la dernie`re d’« Emmanuel », son pre´ce´dent one-man-show, le come´dien s’appre^te a` remonter sur sce`ne. Il s’installera a` partir du 19 janvier 2023, au The´a^tre de l’Œuvre (Paris, IXe), ou` il avait de´ja` donne´ naissance a` « Emmanuel ».Il l’admet volontiers, avec « Emmanuel », il a retrouvé le gou^t de la sce`ne. Il s’y dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel on est nombreux à se reconnaître.On l’attend à nouveau sur ce terrain avec toute la simplicité et la décontraction qui donnent l’impression de passer une soirée entre potes…ATTENTION LES BILLETS DE LA DATE ANNULEE NE SONT PAS VALABLES SUR CETTE DATE.

Tarif : 39.00 – 41.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 17:00

Réservez votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69