JE PREFERE QU’ON RESTE ENSEMBLE BOURSE DU TRAVAIL Lyon, 9 février 2024, Lyon.

Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ».Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble » …Toujours entre rires, chansons et émotions.Réservation pour les personnes en situation de handicap : ce@lesdernierscouches.com

Tarif : 53.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69