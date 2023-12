LE GRAND SOIR DE L’ANNEE BOURSE DU TRAVAIL Lyon, 31 décembre 2023, Lyon.

Après le succès de l’édition précédente, le duo Giroud & Stotz revient cette année avec leurs invités et vous convient au plus déjanté des réveillons ! Une soirée unique placée sous le signe de l’élégance, du charme… et de la folie pure, pour terminer l’année dans un grand éclat de rire ! Classe !Avec Cécile Giroud, Yann Stotz, Oldelaf, Marie Reno, Yann Guillarme et invité surprise !En partenariat avec Rire et ChansonsDurée du spectacle : 1h45

Tarif : 34.20 – 42.50 euros.

Début : 2023-12-31 à 20:30

Réservez votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon